Folkart Academy, pandemide ara verdiği eğitimlere yeniden başlıyor

Folkart'ın sosyal sorumluluk projesi olan Folkart Academy, pandemi nedeniyle ara verdiği eğitimlere yeniden başlıyor. Başvuruların yarın başlayacağı belirtilirken, eğitimlerin 14 Ekim'de başlayacağı ifade edildi. Eğitimler ücretsiz olarak verilecek ve tiyatro, dans ve müzik alanlarında eğitimler sunulacak.

FOLKART'ın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen ve binlere öğrenciye dokunan Folkart Academy, pandemide ara verdiği eğitim sürecini başlatıyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Folkart Academy eğitimlerine yeniden başlıyoruz" dedi.

Kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar binlerce öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Folkart Academy, pandemi nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına yeniden başlıyor. Folkart Academy'e başvuruların yarın başladığı belirtilirken, ilk ders zilinin ise 14 Ekim'de çalacağı ifade edildi. Pandemi nedeniyle ara verilen Folkart Academy eğitimlerinin yeniden başlayacağını duyuran

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart'ın inşaat sektörünün öncüsü bir yapı şirketi konumunda olduğunu, ama bununla yetinmediğini söyledi. Sancak, "İzmir'in kültür sanat sosyal hayatına omuz veren, şehri yücelten her organizasyonu destekleyen, İzmir aşığı bir kurumuz. Estetik yapılarımız şehirde simgeleşiyor. Ama bununla kalmıyoruz, yüzbinlerce insanı, sergilerimizle, görsel sanatlarla buluşturduğumuz Folkart Gallery örnek gösterebileceğimiz bir değerdir. Başta tiyatro olmak üzere sanatın farklı alanlarında gençlerimize ücretsiz hizmet verdiğimiz, şimdi yeniden açacağımız Folkart ACADEMY de aynı şekilde örnek bir adımdır" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE KAZANIP, ŞEHRİMİZE GERİ VERİYORUZ'

Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ana sponsorluğu olmak üzere hayata geçirdiğimiz sponsorluklar var. Toplumsal dayanışmada örnek olmak için yarışıyoruz. Biz paylaşarak mutlu oluyoruz. Folkart Ailesi olarak, bu yaklaşımın ışığında, İzmir'de kazandıklarımızın bir bölümünü İzmir'e geri vermeyi, lütuf değil ciddi bir sosyal görev olarak görüyoruz."

TİYATRO, DANS VE MÜZİK

Proje Koordinatörlüğünü ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın üstlendiği Folkart Academy'de, 2023-2024 Eğitim Dönemi'nde 'Tiyatro', 'Dans' ve 'Müzik' olarak 3 temel alanda eğitim verilecek. Toplam kontenjanın 450 kişi olarak belirlendiği Folkart Academy'de Eğitim Alanları; Tiyatro Workshop (6-14 Yaş ve 15+ Yaş), Polifonik Koro (15+ Yaş) ve Halk Oyunları (15+ Yaş) olacak.

ÖZEL 'MASTERCLASS' EĞİTİMİ

Folkart Academy'de ülkemizin çok değerli sanatçıları da masterclass eğitimleri verecek. Erhan Yazıcıoğlu (Seslendirme ve Oyunculuk Üzerine), Tamer Levent (Bir Karakter Yaratmak), Şebnem Özinal (Kanto), Asuman Dabak (Kadın Komedyen Olmak), Alparslan Mater (Operada Oynamak) başlıklı masterclass derslerinde temel eğitim verecek. Ayrıca yine alanında uzman ve sahne sanatları dünyasının önde gelen isimlerinden Gülen Karaman (Diksiyon) alanlarında masterclass eğitimi verecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Eğitimler, Folkart Towers'ta bulunan salonlarda verilecek. Başvurular, yarın başlayacak ve Folkart Akademy'nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Yetenek sınavı, mülakat, evrakların tamamlanması ve noter huzurunda yapılacak kura çekilişinin ardından kesin kayıtlar yapılacak. İlk ders zili ise 14 Ekim 2023 tarihinde çalacak. Eğitimler ücretsiz olacak.

İlk dönem 14 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ise 25 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her bir dönem 5 hafta sürecek. Her dönem farklı isimler eğitim alarak, dönem sonunda sertifika alacak. 2024 yılı Bahar döneminde de iki ayrı eğitim dönemi olacak. Eğitimlerde, yaratıcı drama, karakter yaratmak, diksiyon, ses ve müzik, hareket, oyunculuk, performatif içgörü, doğaçlama, reji, eleştiri teknikleri, dans ve bale, ileri oyunculuk teknikleri, ses eğitimi, dekor ve kostüm, dramaturji, makyaj dersleri yer alacak.

TİYATRO WORKSHOP

Ortak bir sanat anlayışının öğrencilere aşılanması, yetenekli çocukların tespiti ve sanat okullarına girmeleri üzerine teşvik edilmesi için hazırlanmış atölye programı olan Tiyatro Workshop 6-14 yaş grubunda, Türkiye'de oyunculuğa meraklı olan, oyunculuk mesleğini seçmek isteyen kendi mesleğinde oyunculuk enstrümanlarını kullanmak isteyen kişilerin temel oyunculuk konusunda eğitilmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenecek olup eğitimler, cumartesi ya da pazar günleri 6-9 yaş ve 10-14 yaş grubu olarak ayrılarak gerçekleştirilecek. Tiyatro Workshop 15+ yaş grubunda ise noter huzurunda yapılacak kura çekilişi sonrasında kesin kayıtlar yapılacak. Dersler cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek.

POLİFONİK KORO VE HALK OYUNLARI

Polifonik Koro ve Halk Oyunları eğitimlerine katılmak için 15 yaş ve üstü olmak temel şartlar arasında yer alacak. Ayrıca polifonik koro için yetenek sınavı yapılacak. Halk oyunları eğitimi almak isteyenler noter huzurunda yapılacak kura ile seçilecek. Dersler hafta içi akşam saatlerinde yapılacak.