fizy, 2025'in En Çok Dinlenen Sanatçılarını Açıkladı

Müzik platformu fizy, geleneksel hale gelen Zaman Tüneli'ni 2025 verileriyle kullanıcılarına sundu. fizy Zaman Tüneli verilerine göre 2025'in en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Semicenk'i BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.

Yılın en çok dinlenen şarkısı 'Gözlerinden Gözlerine' oldu. 'Yerinde Dur', 'Sevmeyi Denemedin', 'Canın Beni Çekti' ve 'Geçiyor Zaman' da en çok dinlenen şarkılar listesinde yer aldı.

En çok dinlenen albümler arasında 'Geçiyor Zaman' ilk sırada yer alırken kullanıcıların en çok tercih ettiği çalma listeleri arasında Top 50 Yerli, TREND ve Karışık Kaset öne çıktı.

Podcast kategorisinde ise 'Ortamlarda Satılacak Bilgi – fizy Özel' zirveye yerleşti. Onu 'Kendine İyi Davran' ve 'Bunu Kesin Duyman Gerek!' takip etti.

KULLANICIYA ÖZEL ZAMAN TÜNELİ DENEYİMİ: SEVEREK DİNLEDİKLERİN

fizy, Zaman Tüneli ile her kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir müzik özeti de sunuyor. Kullanıcılar, Zaman Tüneli sayesinde kendi dinleme verilerine ulaşabiliyor. Yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcast'leri görüntüleyenler, isterlerse sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşabiliyorlar.