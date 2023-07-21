Film Festivallerinde Film Seçme ve Programlama Paneli Düzenlendi

TRT'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto" kapsamında "Programcılarıyla Buluşma: Film Seçme ve Programlama & Filmimi A-festivallere Nasıl Gönderirim?"paneli düzenlendi.

Feriye'de gerçekleştirilen panelde Sundance Film Festivali Programcısı Ana Souza, 2024 mayıs ayında başvuruları açacaklarını belirterek, "Sundance olarak bir keşif festivali gibiyiz. Belli başlı uygunluk kriterlerimiz var. Program ekibi olarak gezip bakıyor ve hep beraber karar veriyoruz. Çok farklı türlerde filmler var. Genel olarak da aradığımız şey çeşitlilik." dedi.

Venedik Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Paolo Bertolin de şubat ayında filmleri kabul ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Venedik Film Festivali seçim konusunda belirli kriterler koymuyor. Tek kriter komisyonun iç güdüleri diyebilirim. Venedik gibi bir yerde komite daha kolektif çalışır. Bütün tercihlerimiz uzlaşmaya dayalı. Bazen de festival yöneticileri tarafından yönlendiriliyoruz. Zevkimiz görüşümüz ve tercihlerimiz var. Seçim yaparken hatalarımız da olabilir. Özellikle film seçerken iş arkadaşlarımın öneminden de bahsediyorum. Filmin iyi, güzel, sanatsal olmasından ziyade programa bağlam olarak oturmasına bakıyorum. Ülkesel bağlam da önemli. Ülke ile film arasında bir bağlam kurmak önemli. Bazı filmler diğerlerinden daha ön plana çıkıyor."

"Locarno'nun en önemli yapı taşı yeni seslerin keşfi olması"

Rotterdam Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Delly Shirazi, "Rotterdam, biraz daha spesifik bir festival. Geleneksel bir festival. Genç yapımcılar için daha çok hem yenilikçi olması lazım yapı olarak hem de gündemle ilişki kurması önemli. Genel fikir büyük izleyici kitlesine hitap ediyor olabilmesi de rekabete tabi." değerlendirmesini yaptı.

Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü Programcısı Daniella Shreir, "Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü dediğimiz kısımda dört ayrı başlık var. Tek rekabete dayalı kısmı yirmi tane film olması. Çok fazla ilk defa film yapan insanlara denk geldik bu sene." dedi.

Locarno Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Stefan İvancic ise şunları anlattı:

"Festivalimiz sınırları zorlayan festival olarak tanındı. Burada bir hiyerarşi var biraz da. Biz çalışırken Cannes kadar öne çıkamıyoruz. Özel noktalarımızı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Locarno'nun en önemli yapı taşı yeni seslerin keşfi olması. Festivalimiz iki rekabetçi kısımdan oluşuyor. Birisi uluslararası rekabet, diğeri ise yapımcıların ilk ve ikinci filmi üzerine odaklanıyor. Programımızı oluştururken 'sinemayı nasıl görüyoruz' buna bakıyoruz. Burada bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. Filmlerin dünyanın neresinden geldiğini ve bağlamını anlamamız lazım."