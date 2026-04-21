Filistinlilerin sesini tiyatro oyunu ile duyuracaklar

Trabzon'da tiyatro oyuncuları, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı, hazırladıkları tiyatro oyunu ile anlatmaya hazırlanıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) oyuncusu ve Trabzon Oda Tiyatrosu (TOT) Genel Sanat Yönetmeni Mahir Elvan'ın yazdığı "Filistin'de Gündoğumu Gibi" adlı tiyatro oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle sahneye taşınacak.

Yaklaşık iki aydır devam eden provaların ardından ilk gösterimini 23 Nisan'da Trabzon Sanatevi'nde, 3 Mayıs'ta da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Ses Ver Kültür, Sanat ve Dayanışma Projesi" kapsamında sahne alacak.

TOT Sanat Yönetmeni ve senarist Elvan, AA muhabirine, 2016 yılında üç oyuncu arkadaşıyla Filistin'e destek için oyun sahneleyerek yaşanan zulme dikkat çektiklerini, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acıların artarak devam ettiğini söyledi.

Elvan, zulme karşı ellerini taşın altına koyup tiyatro oyunu hazırladıklarını belirterek, konusu ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"Tiyatro iyileştirir" sloganıyla hareket ettiklerini ve Filistin'deki insanların sesi olmayı amaçladıklarını dile getiren Elvan, "Allah'ın izniyle ses vereceğiz, ses olacağız ve geniş kitlelere yayılacak bir kıvılcım o da Trabzon'dan çıkacak. Biz vitrin işi yapıyoruz. Tiyatro bir vitrin, sanatların sanatı, gerçekten görsel sanatların en önemli silahı, bunu doğru bir şekilde kullanmak lazım." dedi.

Mahir Elvan, Filistin'deki kanayan yaraya duyarsız kalamadıklarını belirtti.

TDT oyuncusu ve oyunun yönetmeni Ceyhun Gen de senaryoyu eline aldığında çok heyecanlandığını, zaman zaman hüzünlendiklerini aktardı.

Gen, teknik ekip ve oyuncuların 18 kişiden oluştuğunu, yaşananları haberlerden ve sosyal medyadan takip ederek, yaşanan soykırımı empati yaparak hissetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yaşananları sahneye birebir aktarmalarının çok zor olduğunu ancak var olan hikayelere sanatsal dokunuşlar yaparak seyirciye anlatmaya çalışacaklarını kaydeden Gen, "Rachel Corrie diye bir karakterimiz var. Bu gerçekten yaşamış Amerikalı bir aktivist." ifadesini kullandı.

Gen, sadece Müslümanın Müslümana destek olduğu değil, dili, dini farklı insanların da bu zulmün karşısında durduğunu oyunda işlediklerini aktararak, 16 yaşında Filistinli kız çocuğunun tiyatro oyuncusu olarak ülkesinde insanların sesi olmak için verdiği mücadelesini ve amacını anlattığını belirtti.

Yıllardır Filistin'de yaşanılan zulme karşı sanatçıların duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Gen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalbimi parçalayan bir nokta özellikle çocukların şehit edilmesi, sanırım kimse buna duyarsız kalamaz. Böyle bir buluşma oldu ve izleyicilerimizde bizi yalnız bırakmayacaklar ve onlarda görecekler."

Oyunda Leyla karakterini oynayan Güliz Oktar da güzel, hareketli ve yoğun bir süreç geçirerek, provalarla oyuna hazırlandıklarını, zaman zaman duygusallaştıkların ama her şeye rağmen keyifli bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Oktar, "Elimizden geldiğinde ses çıkarmalıyız, ne gerekiyorsa yapabilmeliyiz, bu noktada biz işimizle sesimizi duyurmak istedik. Tiyatroyla, sanatla birlikte." diye konuştu.

Her an ölüm korkusuyla yaşayan Filistinlilerin yaşadıklarını bir oyuncu olarak elinden geldiği kadar sanatın diliyle sahneye taşımaya çalıştığını aktaran Oktar, tüm sanatseverleri oyunlarına davet etti.