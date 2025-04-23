Fatma Gündoğdu 25. Sanat Yılında Konser Verdi
Bursa'da sanatçı Fatma Gündoğdu, 25'inci sanat yılında konuk sanatçı Vedat Kandemiroğlu ile birlikte sahne aldı. Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konsere ilgi büyük oldu. İkili, seyircilerin beğenisini kazanan 'Sorma ne haldeyim' şarkısının yanı sıra birçok klasik eseri de seslendirdi.
Bursa'da sanatçı Fatma Gündoğdu 25'inci sanat yılında konuk sanatçı Vedat Kandemiroğlu ile aynı sahneyi paylaştı.
Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan Vedat Kandemiroğlu ve Fatma Gündoğdu birlikte seslendirdikleri "Sorma ne haldeyim" şarkısı müzikseverlerin beğenisini topladı.
Konserde "Ayva çiçek açmış", "Unutamam seni" ve "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim" gibi şarklara da sanatseverler zaman zaman eşlik etti.
Gecenin sonunda Gündoğdu ve Kandemiroğlu alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat