23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Akıllara durgunluk veren olay! 'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

Fatma Gündoğdu 25. Sanat Yılında Konser Verdi

Fatma Gündoğdu 25. Sanat Yılında Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sanatçı Fatma Gündoğdu, 25'inci sanat yılında konuk sanatçı Vedat Kandemiroğlu ile birlikte sahne aldı. Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konsere ilgi büyük oldu. İkili, seyircilerin beğenisini kazanan 'Sorma ne haldeyim' şarkısının yanı sıra birçok klasik eseri de seslendirdi.

Bursa'da sanatçı Fatma Gündoğdu 25'inci sanat yılında konuk sanatçı Vedat Kandemiroğlu ile aynı sahneyi paylaştı.

Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan Vedat Kandemiroğlu ve Fatma Gündoğdu birlikte seslendirdikleri "Sorma ne haldeyim" şarkısı müzikseverlerin beğenisini topladı.

Konserde "Ayva çiçek açmış", "Unutamam seni" ve "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim" gibi şarklara da sanatseverler zaman zaman eşlik etti.

Gecenin sonunda Gündoğdu ve Kandemiroğlu alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.