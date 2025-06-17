Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Coşkulu Konser
Trabzon'un Of ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri, 'Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz' projesi kapsamındaki konserle sahne aldı. Konseri İlçe Milli Eğitim ve Sağlık Müdürleri de izledi.
Trabzon'un Of ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri konserde sahne aldı.
"Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamda organize edilen konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağla, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Mehmet Soylu, öğretmen, öğrenci ve veliler izledi.
Müzik Öğretmeni Nurten Satılmış öncülüğünde hazırlanan konser, izleyenlerin beğenisini kazandı.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Kültür Sanat