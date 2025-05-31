Fatih Ortaokulu Öğrencileri Tire'nin Zenginliklerini Keşfetti

Fatih Ortaokulu Öğrencileri Tire'nin Zenginliklerini Keşfetti
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İzmir'in Tire ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencileri, 'Taht-ı Kadim Şehr-i Muazzam Tire'yi Tanıyorum' projesi ile ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Proje sayesinde öğrenciler, Tire'nin sokaklarını gezerek önemli noktaları ziyaret etti.

İzmir'in Tire ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencileri, "Taht-ı Kadim Şehr-i Muazzam Tire'yi Tanıyorum" projesi kapsamında, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Okulun sosyal bilgiler öğretmenleri Özcan Topaloğlu, Selda Tiğrek, Zehra Algen, Serhat Ovalıoğlu ve Muhammer Koşar tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler Tire'nin sokaklarını gezerek, önemli noktaları ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrencilerin Tire'yi daha yakından tanıması hedeflendi.

Fatih Ortaokulu Müdürü Ruşen Akkoyun, Tire'nin Türkiye'nin önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirterek, "Ancak birçok kişi, Tire'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tam olarak keşfedemiyor. Bu projemizle öğrencilerimize kendi yaşadıkları şehri tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefledik." dedi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Kültür Sanat
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