Fahrelnissa Zeid'in Eseri İstanbul Havalimanı'nda Sergileniyor

DÜNYANIN önemli kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid'in 1960 yılında yaptığı yağlıboya eseri İstanbul Havalimanı'nda sergilendi.

Dünya'nın önemli aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda yolcular sanatla buluşmaya devam ediyor. Birçok önemli sanatçının eserlerinin sergilendiği İGA ART sergi alanında bugün ise 20'nci yüzyılın en büyük kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid'in hayatını anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi yolcularla buluştu. Zeid'in 1960 yılında yaptığı ve özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eseri yolcuların büyük ilgi gördü. 'Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma' sergisinde ünlü sanatçının arşiv fotoğrafları ve sergi afişleri de yer aldı.

'FAHRELNİSSA ZEİD ÖNEMLİ BİR ELÇİDİR'

Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, "Fahrelnissa Zeid, Türk sanatında gelenekselcilik ve modernliği harmanlamış ve dünya çapında tanınan özgün eserleriyle Anadolu'nun kültürel mirasını yeni nesillere ve coğrafyamızın ötesine ulaştırmada önemli bir rol oynamıştır. Doğu ve Batı sanatını buluşturan ilk kadın ressam olarak tanınan Zeid, Türk kültür ve sanatını uluslararası arenada tanıtan önemli bir elçidir. Dünyayı kutuplaştırmak, farklılıkları vurgulamak son derece kolaydır. Asıl zor olan, farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden insanlara aynı anda hitap edebilmektir. Bunu başarmanın en güçlü yollarından biri ise sanattır. Hizmetlerimizde sağladığımız çeşitliliği, zenginliği ve kapsayıcılığı, imza attığımız her işte sürdürüyoruz. 'Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma' sergisi de bütün bu amaçlarımıza hizmet ettiği gibi, Türk resminin, sanatının çok önemli bir ismini Havalimanımızda ağırlama gururunu da bizlere yaşatıyor" dedi.