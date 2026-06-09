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Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş anıldı

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş anıldı
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Çanakkale Savaşları kahramanı Ezineli Yahya Çavuş, Ezine ilçesindeki köyünde düzenlenen yürüyüş, sportif ve kültürel etkinliklerle anıldı.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş, köyünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un, Ezine ilçesindeki Yahya Çavuş köyünde anma etkinliği düzenlendi. Ezine Kaymakamlığı destekleriyle Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığınca düzenlenen anma etkinliğinde yürüyüşler, sportif faaliyetler ve çeşitli kültürel programlar düzenlendi. Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ezineli Yahya Çavuş'un fedakarlık ve cesaretinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla anma programlarının önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini belirtti.

Program sonunda konuklara pilav ve keşkek ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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