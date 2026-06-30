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Şarkıcı Eypio Finike'de sahne aldı

Şarkıcı Eypio Finike'de sahne aldı
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Şarkıcı Eypio, Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 36. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri kapsamında sahne aldı. Konserde sevilen şarkılarını ve henüz yayınlanmamış eserlerini seslendiren Eypio'ya ilçe sakinleri ve tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Eypio'ya ve katılımcılara teşekkür etti.

Şarkıcı Eypio, Antalya'nın Finike ilçesinde konser verdi.

Finike Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri'nin ilk gününde, Eypio sahne aldı.

İlçe sakinleri ve tatilcilerin ilgi gösterdiği konserde Eypio, sevilen şarkılarını ve yeni eserlerini seslendirdi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Etkinliklerimize katılarak coşkumuza ortak olan, bizlerle henüz yayınlanmamış şarkılarını da paylaşan Eypio'ya ve değerli ekibine, bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalin ikinci gününde şarkıcı Manuş Baba konser verecekl. ???????

Kaynak: AA / Ali Karataç
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