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Akçaabat Eypio ile coştu

Akçaabat Eypio ile coştu
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Bu yıl 34.'sü düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nde sahne alan Rap müzik sanatçısı Abdurrahim Akça, bilinen adıyla 'Eypio', sevilen şarkılarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 34.'sü düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nde sahne alan Rap müzik sanatçısı Abdurrahim Akça bilinen adıyla ' Eypio' sevilen şarkılarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne performansı ve enerjisiyle festivale renk katan Eypio, Akçaabatlı müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattı. Binlerce kişi festival alanında Eypio'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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