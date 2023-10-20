Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından yapılan EXPO 2023'te Filistin için özel bir alan açıldı. Filistin'deki tarihi alanlar ve bitkilerin sergilendiği alanda, Filistin kültürünü yansıtan yapılar ve koleksiyonlar da yer alıyor.

EXPO 2023'te Filistin detayı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 14 Ekim'de kapılarını açan EXPO 2023'te Filistin unutulmadı.

Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 14 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açan EXPO 2023'te Filistin için bir alan açıldı.

İsrail ablukasındaki Gazze, bombaların hedefi olmaya ve sivilleri hayattan koparmaya devam ederken, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi organizesinde açılan EXPO 2023'te Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve unutulmaması adına bir alan açıldı.

Filistin'de bulunan tarihi alanları, yetişen bitkilerinde sergilendiği alanda Kudüs'ten ilham alınarak yapılan bir yapı da bulunuyor. Yapının içerisinde ise Filistinlilerin yaptığı sedef çalışmaları ve özel örtülerden oluşan koleksiyonlar gelen ziyaretçileri karşılıyor.

Alanla ilgili bilgi veren Fidelya Arıcı isimli görevli, "Maalesef ki savaş dolayısıyla burayı dikkat çekmek amaçlı burada standımızı açtık ve girişimize koyduk. Yine içeride EXPO'nun amacına özel, ülkede yetişen bitkileri ve tarihi yapıları tanıtıyoruz. Burası yine Kudüs'ten ilham alınarak yapılmış şekli. İçerisinde halkından gelen sedef çalışması ver örtüler var" ifadelerini kullandı.