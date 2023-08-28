Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Müzik Festivalinde ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne aldı. Simge Sağın, güçlü sesi ve güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Evreşe Belediyesi 4. Müzik Festivalinde Simge Sağın rüzgarı esti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Müzik Festivalinde Pop müziğin başarılı isimlerinden ünlü şarkıcı Simge Sağın rüzgarı esti. Güçlü sesi ve güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Simge Sağın, söylediği birbirinden güzel parçalar ile Evreşe halkına ve kendisini izlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Evreşe Belediyesi tarafından 4'üncü Müzik festivali düzenlendi. Festivale AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Gelibolu ilçe Başkanı Serhat Sürücü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evreşe Tunay Ünal Stadında düzenlenen Evreşe Belediyesi 4'üncü Müzik festivali Uğur Akpınar konseri ile başladı. Ardından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseriyle devam etti. Ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne almadan önce konuşan Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, "Ekmek olan, emek olan bir hikaye düşünün içinde insan olan, insana hizmet ve insana hürmet olan bir hikaye düşünün içinde aşk olan, aşkla çaışan insanlar olan ve bir memlekete, bir kente aşık olursanız, aşkla çalışırsanız, neleri değiştirebileceğinizi göreceğiniz bir hikaye düşünün. Bir hikaye düşünün içinde inanç olan, azim olan, umut olan. Bir hikaye düşünün içinde mutluluk olan, heyecan olan ve sonunda kardeşlik olan ve başarı olan. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bu hikaye Evreşe'nin hikayesi. Evreşe Belediye Başkanlığı çalışanlarının ve benim hikayem. Mustafa Kemal Atatürk'e sormuşlar. Demişler ki; 'Paşam başarı nedir.' Mustafa Kemal Atatürk demiş ki; 'Çalılıktan, gül bahçesi yapma hayalini kurabilmektir' demiş başarı" dedi. Festival, Evreşe Belediyesinin yatırımlarını anlatan sinevizyon gösterisi ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Ardından Pop müziğin başarılı isimlerinden ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.

Geniş repertuvarı ile alkış alan Simge Sağın, başarılı sesi ile hayranlarını gece boyu eğlendirdi. Güçlü sesi ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakan Simge Sağın, ardı ardına söylediği hareketli parçalarıyla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Romantik şarkılarıyla izleyenleri duygulandıran Sağın, 'Aşkın Olayım' şarkısını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Sahne kıyafeti ve danslarıyla adeta göz dolduran Simge, sevilen şarkılarını Evreşeli sevenleri için seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserde 'Evreşe Yolları Dar' türküsünü, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın çelloyla yaptığı müzik eşliğinde söyledi.