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Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen han Nemrut Dağı'nda bulundu

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Adıyaman'da Nemrut Dağı eteklerinde yer alan ve Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de geçen yaklaşık 750 yıllık bir han ve köprü bulundu. Tarihi hanın bulunduğu alanın bir kasabayı andırdığı ve burada bir köprü de yer aldığı aktarıldı.

Adıyaman'da Nemrut Dağı eteklerinde Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde de geçen yaklaşık 750 yıllık han ve köprü bulundu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Malatya ile Nemrut Dağı'nın kesiştiği dağlık alanda yer alan Sincik ilçesine bağlı Taşkale köyü kırsalında tarihi yapı olduğu bilgisi aldı. Bölgeye giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, tarihi yapının taş ve tonoz kemerlerle inşa edilen, 3 ayrı bölgeden oluşan Selçuklu dönemine ait han olduğunu belirledi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

"GÜNÜMÜZE SAĞLAM ŞEKİLDE GELMİŞ"

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, kendilerine gelen bilgiler üzerine bölgeye geldiklerini ve hanın tespitini yaptıklarını anlattı. Tarihi hanın Nemrut Dağı eteklerinde yer aldığını aktaran Alkan, şöyle devam etti: "Bu alanda yaklaşık 17 ila 21 metre arasında değişen duvar uzunlukları mevcut. Yapının üst kısmı tonozlarla örtülmüş, 3 tonozlu yapı göze çarpmakta. Bu tonozlu yapıların güney kısmı hariç diğer kısımlar günümüze sağlam şekilde gelmiş. Ayrıca, buraya baktığımız zaman kim tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber Malatya ile Harput arasındaki Yer Hanı benzerliği göze çarpmakta."

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

"13'ÜNCÜ YÜZYILA TARİHLENMEKTEDİR"

Hanın tarihine ilişkin bilgiler veren Alkan, "Burası Erzincan ve Malatya'daki hanların yapısal özellik ve benzerliğinden dolayı milattan sonra 13'üncü yüzyıla tarihlenmektedir. Yani günümüzden yaklaşık 750 yıl önce yapılmıştır." dedi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu... Nemrut Dağı'nda bulundu

HAN, EVLİYA ÇELEBİ'NİN 'SEYAHATNAME'SİNDE DE GEÇİYOR

Tarihi hanın, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde de geçtiğini aktaran Alkan, "Hanın bulunduğu alan bir kasabayı andırıyor ve burada köprü de yer alıyor. Seyahatname'de ayrıca Sürre kasabasından bahsedilmekte. Bölgeyi suyuyla, temiz havasıyla, cami, han ve hamamlardan oluşan şirin bir kasaba olarak tarif etmektedir. Bizler de bu alanın Sürre kasabası olduğunu düşünmekteyiz." şeklinde konuştu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen han Nemrut Dağı'nda bulundu
Kaynak: AA / Umut Halavart - Kültür Sanat
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