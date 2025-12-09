Piyanist Evgeny Grinko Bursa'da konser verdi
Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamındaki konserinde Bursa'da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Merinos AKKM'de gerçekleşen konserde, Grinko Aşık Veysel'in eserini de seslendirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konserde Evgeny Grinko ve orkestrası sevilen eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini piyanoyla seslendiren Evgeny Grinko, Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konserin sonunda müzikseverleri selamlayan Evgeny Grinko ve orkestrası uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat