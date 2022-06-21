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Evdeki Saat gün batımı turnesinde

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Evdeki Saat gün batımı turnesinde

Alternatif müziğin popüler isimlerden 'Evdeki Saat', 2022 yaz sezonunda 'Casa Sunsets on the Road' karavanıyla Türkiye'nin en güzel gün batımlarının peşinden gitmeye hazırlanıyor.

Alternatif müziğin popüler isimlerden ' Evdeki Saat', 2022 yaz sezonunda 'Casa Sunsets on the Road' karavanıyla Türkiye'nin en güzel gün batımlarının peşinden gitmeye hazırlanıyor. 1 Temmuz'da Küçük Akyaka'da başlayacak turne, 20 Ağustos'ta Muğla Bonjuk Bay'da sona erecek.

'Uzunlar' şarkısıyla ses getiren Evdeki Saat, rutinlerin dışına çıkarak ait olduğumuz 'doğa' ve 'özümüz' ile yeniden bağlantı kurmamızı sağlamak, hep birlikte nefes almak ve birlikte Türkiye'nin en iyi günbatımlarını yakalamak için 'Casa Sunsets On The Road' karavanıyla Türkiye turnesine çıkıyor. Evdeki Saat, Türkiye'nin en iyi gün batımlarını 'Casa Sunsets On The Road ile yakalamak isteyenlerle 1 Temmuz'da Küçük Akyaka'da, 2 Temmuz'da Shambala Kabak'da, 6 Ağustos'ta BabaKamp'ta, 19 Ağustos'ta Kargıcak Bay'da ve 20 Ağustos'ta ise Bonjuk Bay'da buluşacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Evdeki Saat 1 Temmuz Türkiye Akyaka Kültür Sanat Haberler

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