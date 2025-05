Etnospor Kültür Festivali'nde Geleneksel Sanatlar Canlandı

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda bu yıl yedincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sanatlar ve kültürel mirasın canlı bir sahnesine dönüştü. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), festivalde kurduğu atölyeler ve yürüttüğü temaslarla, sadece sanat değil, kuşaklar ve kültürler arasında da köprüler kurdu.

TÜRGEV çadırında dört gün boyunca ok yapımı, vitray süsleme, keçe işçiliği ve suluboya atölyeleri devam etti. Uygulamalı etkinliklerin yanı sıra dombıra dinletisi gibi gösteriler, ziyaretçilere farklı kültürlerle tanışma fırsatı sundu. Sadece Türkiye'den değil, Kazakistan ve Filistin'den gelen öğrenciler de kendi kültürlerine ait eserlerle alanda yer aldı. Bu karşılaşmalar, çadırın yalnızca bir öğrenme alanı değil, aynı zamanda kültürel diyalogların doğduğu bir merkez haline gelmesini sağladı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, festival boyunca sahadaydı. Atölyeleri yerinde izleyen Yılmaz, katılımcılarla birebir temas kurarak, gençlerin geleneksel sanatlara olan ilgisini yakından izledi. TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Bilal Erdoğan da festivali ziyaret ederek atölyelerde üretilen çalışmaları inceledi. Katılımcılarla bir araya gelen Erdoğan, geleneksel sanatların kimlik inşasındaki yerini vurguladı ve emek gösteren gençleri tebrik etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Ömer Faruk Yeşilyurt'un da alanda aktif olarak yer alması, TÜRGEV'in kültürel faaliyetlere verdiği önemin kurumsal düzeyde de benimsendiğini ortaya koydu.

KÜLTÜREL HAFIZA ATÖLYE MASASINDA CANLANIYOR

TÜRGEV'in çalışmaları, sadece geleneksel sanatların yaşatılmasını değil, aynı zamanda kültürel kimliğin güncel yaşamla bağ kurmasını da amaçlıyor. Çadırda yoğrulan her renk, her ses ve her dokunuş, geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüye dönüşüyor.