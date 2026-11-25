Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmayla geleneksel sanat teknikleri kullanılarak 10 adet minber örtüsü hazırlandı.

Soft kadife kumaş üzerine hazırlanan örtüler, celi sülüs hat üslubuyla yazılan Kelime-i Tevhid, Besmele-i Şerif, Lafza-i Celal ve İsm-i Nebi yazıları ile Kabe-i Muazzama tasviriyle bezendi. Kurum bünyesinde hazırlanan hat yazıları ve tasvirler, sim sarma tekniğine uygun olarak desenlendirildikten sonra makineye aktarılarak sim ipliklerle işlendi.

Tamamlanan 10 minber örtüsünden ilgili camilere teslim edildi. Örtülerden biri Han ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'ne, diğeri ise Çifteler ilçesindeki Merkez Camii'ne ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı