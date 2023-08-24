Eskişehir Kahve Festivali Kahveseverleri Buluşturacak

Türkiye'nin en büyük konsept festivallerinden biri olan Eskişehir Kahve Festivali, 29-30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde sıra dışı atmosferiyle Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda kahveseverlerle buluşacak. Festivalde ücretsiz kahve tadımları, atölyeler, seminerler, barista şovları ve konserler gibi etkinlikler yer alacak.

Türkiye'nin en büyük konsept festivallerinden biri olan Eskişehir Kahve Festivali, 29-30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde sıra dışı atmosferiyle Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda kahveseverlerle buluşacak.

"Şehrin en keyifli festivali" sloganıyla 3 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayan Eskişehir Kahve Festivali bu yıl da ziyaretçilerini Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda ağırlayacak.

Geleneksel Türk kahvesinin öncüleri, mikro kavurucular, yeni nesil nitelikli kahve akımının bilinen en iyi temsilcileri, makine ve ekipman tedarikçileri ve çok sayıda sektör profesyonelinin bir araya geleceği festival, yerel kahve dükkanlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta birçok markaya ev sahipliği yapacak.

Network Türkiye'nin organizasyonuyla yaklaşık 80 sektörel markanın yer alacağı festivalde, ücretsiz kahve tadımları, interaktif atölyeler, seminerler, barista şovları, sahne performansları ve konserler katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Festivalin konser takvimi ise şu şekilde:

29 Eylül Cuma: Electronic Stage

30 Eylül Cumartesi: Dedublüman, Yüksek Sadakat

1 Ekim Pazar (90'lar Festivali): Burak Kut, Reyhan Karaca, Mansur Ark, Grup Vitamin, Retronüs - ESKİŞEHİR