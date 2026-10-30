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Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde kadının sanatsal yerini anlatan sergi açıldı

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Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde kadının sanatsal yerini anlatan sergi açıldı
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Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde kadının toplumsal ve sanatsal yerini merkeze alan 'Yaşamın İzinde Kadın' sergisinin açılışı yapıldı. Törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, protokol üyeleri, kazı başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde, kadının toplumsal ve sanatsal yerini merkeze alan "Yaşamın İzinde Kadın" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış toprakların kültürel mirasını ve kadının toplumdaki yerini sanatseverlerle buluşturan serginin açılış töreni Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Vali Yardımcısı Akın Ağca'nın eşi Nazife Ağca, İl Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, kazı başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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