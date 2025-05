Eskişehir'de Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli Başladı

Eskişehir'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" Anadolu Üniversitesi'nde başladı.

Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi'nde, "Yayıncılık Ekosistemi Hayali Kurmak" ve "Arıcılık" temalarıyla oluşturulan organizasyon, gün boyu çeşitli konuşmacılarla etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, söz konusu panelle çocuk yayıncılığı alanında fikir üreten kişiler ile çocukları ve aileleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinliği Fibula Yayıncılık ve Sosyal İnovasyon Ajansının işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini belirten Adıgüzel, "Çocuklarımızla, ailelerimizle, yazarlarımızla ve yayıncılarımızla bugün, çocuk yayıncılığının nereye evrildiğini, çağdaş ve sorumlu çocuk yayıncılığının nasıl olması gerektiğini tartışacağımız güzel bir etkinlik olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Fibula Yayıncılığın Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Büyükgümüş de kurum olarak yenilikçi çocuk yayıncılığına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Çocuk yayıncılığını geleneksel yayıncılıktan farklı işlediklerini anlatan Büyükgümüş, "Amacımız, çocuklar kitapla ilişki kurarken sadece kitapla değil kitabın türevleriyle de ilişki kursunlar. Bu meseleler nasıl çalışılıyor? Neler yapabiliriz? Üzerine neler ekleyebiliriz? Etkinlik olabilir, başka şeyler olabilir." diye konuştu.

İletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu ise dijital medyanın yaygınlaşmasıyla çocuk yayıncılığının bilinirliğinin arttığını ifade etti.

Böylece ortaya "çocuk medyası"nın çıktığını aktaran Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukların olduğu her yerde, eskiden kitaplarda, dergilerde ve çizgi romanlardayken şu an televizyonda, sinemada, mobil oyunlarda ve çocukların ulaşabileceği her yerde bir içeriğe ulaşmak mümkün. Bu içeriklerin de çok temiz, özenle hazırlanmış, hassas bir şekilde üretilmiş olması gerekiyor."