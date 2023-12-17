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Eskişehir'de Mevlana Şeb-i Arus töreni düzenlendi

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Eskişehir'de, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneğince Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 7 semazen gösteri sundu.

Eskişehir'de, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneğince Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende 7 semazen gösteri sundu.

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Korosu Üyesi Hatice Köseoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana'nın Allah aşkı ve insan sevgisiyle Konya'da vücut bulduğunu söyledi.

Mevlana'nın, yaşamı boyunca gönülleri ve beldeleri aydınlattığını vurgulayan Köseoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu beldelerden birisi de Eskişehir'imizdir. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği üye ve gönüllüleri olarak bizleri soran ve merak eden, 'Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz?' diyenlere Hz. Mevlana'nın babası Sultanü'l-ulema'nın cevabını iletiyoruz, 'Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz.' Hz. Mevlana sevgisiyle, her biri gönül sultanı olan müminlerimiz tarafından yaptırılmış ve 1572 yılı itibarıyla Mevleviliğe vakfedilmiş olan Eskişehir Mevlevihanesi, Kurşunlu Külliyesi'ni bizlerden sonra gelecek nice canlara en güzel şekilde teslim etmek için Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneğiyle el ele verdik."

Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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