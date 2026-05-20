Azimle Engelleri Aşan Aileye Vali Ziyareti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, işitme engelli bilgisayar mühendisi Burak Uyanık ve matematik öğretmeni eşi Gizem Uyanık ile bir araya geldi.

Aileyi evinde ziyaret eden Yılmaz, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) bünyesinde uzman bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Burak Uyanık ile Anadolu Üniversitesi bünyesindeki İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İÇEM) matematik öğretmeni olan Gizem Uyanık'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uyanık ailesinin 2 Mayıs'ta Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüllendirildiğini anımsattı.

Azim ve kararlılıkla tüm engelleri aşan ailenin herkese örnek olduğunu belirten Yılmaz, "Eğer biz engellerle nasıl mücadele edeceğimizi bilirsek, böyle başarılar ortaya çıkıyor. Kendilerini tanımaktan büyük gurur ve mutluluk duydum. Hem Burak hem de Gizem'in yaşamı, örnek teşkil ediyor." dedi.

Doğuştan işitme engelli Burak Uyanık ise işaret diliyle yaptığı açıklamada İÇEM bünyesinde eğitim aldıktan sonra bilgisayar alanına yöneldiğini anlattı.

Meslek lisesi bilgisayar bölümünü ikincilikle bitirdiğini belirten Uyanık, "Önce 2 yıl bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümünü okudum. Mezun olduktan sonra da Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım." dedi.

Uyanık, özel sektörde görev yaptıktan sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde uzman araştırmacı olarak çalıştığını söyledi.

Öğretmenlerin işaret dili bilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uyanık, "İşitme engelli toplumunun ana dili, işaret dili. İletişim engeli olduğu zaman eğitim de etkileniyor. 2019'da başladığım doktora programını 2023'te tamamladım ve Türkiye'de doktorayı tamamlayan ilk işitme engelli oldum. Bu benim için gurur verici." diye konuştu.

Uyanık, işitme engelli çocukların özgüven kazanması amacıyla robot takımı kurduklarını, takımda yer alan öğrencilerden birinin İngiltere'de üniversite eğitimi aldığını anlattı.

Eşi Gizem Uyanık da çocukluk döneminde işitme kaybı nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını anlattı.

Eğitim hayatına geç adım attığını belirten Uyanık, özel eğitimli bir öğretmeninin desteğiyle eğitim hayatına tutunduğunu söyledi.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğunu ifade eden Uyanık, iş hayatında da iletişim kaynaklı sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.

İşitme engelli çocuklara matematik eğitimi verdiğini ve robot takımında gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden Uyanık, "Benim çocukluğumla oğlumun dönemi arasında çok büyük fark var. Teknoloji gelişti, insanlar haklarını daha iyi biliyor. Oğlum işitme engelli olduğunu özgüvenle kabul ediyor. Bizim amacımız çocuklarımızın kendilerine güvenmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gizem Uyanık kendi yazdığı "-2'den Başlayan Hayat" kitabını Vali Yılmaz'a hediye etti.