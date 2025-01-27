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Eskişehir'de 'Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı' Sergisi Açıldı

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Eskişehir'de düzenlenen 'Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı' sergisi, Türk savaş sanatının çeşitli dönemlerini yansıtan kostüm ve ekipmanlarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eskişehir'de, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı" serginin açılışı gerçekleştirildi.

Odunpazarı ilçesindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki organizasyonda, Türk savaş sanatının farklı dönemlerini yansıtan, çeşitli sanatçılar tarafından el emeğiyle üretilen kostümler ile ekipmanlar beğeniye sunuldu.

Etkinliğin açılış kurdelesini, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ile Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Gökmen Aytuğ kesti.

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, eser sahibi sanatçılar ile vatandaşların da açılışında yer aldığı sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
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