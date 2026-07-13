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Eskişehir'de "15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi" kapılarını açtı

Eskişehir'de '15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi' kapılarını açtı
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Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişi anlatan resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Sergide ayrıca koruyucu aile modeline dikkat çekmek için bilgilendirme standı kuruldu.

Eskişehir'de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin sergilediği direnişi anlatan ve koruyucu aile modeline dikkat çeken "15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi", Odunpazarı Alaattin Parkı girişinde ziyarete açıldı. İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen sergi, o geceki direnişi ve milletin sergilediği kahramanca mücadeleyi görsel bir hafızayla vatandaşlarla buluşturuyor. 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla organize edilen sergi, 13-14 Temmuz tarihleri boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Öte yandan sergi alanında anlamlı bir çalışma daha gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncelikli hizmet modellerinden ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan koruyucu aile modeline dikkat çekmek amacıyla bir bilgilendirme standı kuruldu. Stantta, sergiyi ziyaret eden vatandaşlara farkındalık oluşturmak adına bilgilendirmeler yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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