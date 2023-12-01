Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nden 'Resim ve El Sanatları Sergisi'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan özel bireylerin eserlerinden oluşan 'Resim ve El Sanatları Sergisi' Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında hizmete açtığı Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan özel bireylerin çalışmalarından oluşan "Resim ve El Sanatları Sergisi" Haller Gençlik Merkezi'nde açıldı. Açılış törenine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, bürokratlar, özel bireylerin aileleri ve Eskişehirliler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Geleneksel hale gelen bu güzel serginin açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Eskişehir'de belediyelerimiz Türkiye'ye örnek işler yapıyorlar ve biz bunları gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Sevgiyle, dayanışmayla aşılmayacak engel yoktur. Yılın 365 günü engelli kardeşlerimizin yanında olduğu için Büyükşehir Belediyemize ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü döneminden bu yana hep bu yönde çalışmalar yürüten Yılmaz Büyükerşen Hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de konuşmasında, "Bu sergi ile her yıl büyük mutluluk yaşıyor büyük gurur duyuyoruz. Bir şehrin barış içerisinde yaşaması için yapabileceği en önemli işlerden biri de engelliler için yaşanabilir bir şehir yaratmaktır. Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen göreve geldiği günden bu yana büyük bir vizyona bu konuda çalıştı. Büyük bir gururla söylüyoruz ki; Eskişehir engelli dostu bir şehir. Bu güzel sergi için tüm öğrencilerimize ve ailelerine, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası serginin açılışı gerçekleştirilirken Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi yetkililerince emeklilik dilekçesi vererek görevinden ayrılacak olan Ünlüce'ye serginin anısına tablo hediye edildi. Özel bireylerin el sanatları, seramik, resim ve dekoratif tasarım atölyelerinde ortaya çıkardığı el emeği ürünlerden oluşan sergi, 4 Aralık'a kadar Haller Gençlik Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek.