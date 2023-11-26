Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Müzik Ziyafeti Verdi

Cuma akşamı sahne alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, ünlü trompet bestecilerinin eserlerini çalarak dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Orkestra şefi Işın Metin'in yönettiği konserde, dünyaca ünlü trompet sanatçısı Julian Lupu da solist olarak sahne aldı. Konser, müzikseverlerin ayakta alkışlamasıyla son buldu.

Cuma akşamı sahne alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası dinleyicilere adeta müzik ziyafeti verdi. Ünlü trompet bestecilerinin eserlerinin çalındığı konsere ilgi büyüktü.

Otuzdan fazla ülkede sahneye çıkmış orkestra şefi Işın Metin orkestrayı yönetirken, dünyaca ünlü usta trompet sanatçısı Julian Lupu da solist olarak sahnede ağırlandı.

V.Bellini'nin meşhur Norma Operası üzerine J.B. Arban'ın yazdığı çeşitlemeleri ve J.B.G. Neruda'nın Trompet ve Yaylılar İçin Konçertosu'nu ustalıkla seslendiren Lupu, dinleyicinin beğenisini topladı. Bis olarak A. Piazzolla'nın Oblivion adlı eserini trompetiyle icra eden sanatçı, uzun uzun alkışlanarak sahneden uğurlandı. Ardından Senfoni Orkestrası P. I. Tchaikovsky'nin 4. Senfoni'sini başarıyla icra etti. Müzikseverlerin ayakta alkışlamasıyla son bulan konser, dinleyicilerin kulaklarında hoş ezgiler bıraktı.

Gelecek programda konuk orkestra şefi Burak Tüzün orkestrayı yönetirken keman sanatçısı Erkin Onay solist olarak sahne alacak. Azeri bestecilerin en güzel eserlerinden seçilerek oluşturulmuş konser, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda 1 Aralık akşamı müzikseverlerin beğenisine sunulacak.