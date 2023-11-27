Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Basın Mensuplarını Ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2023-2024 tiyatro sezonunda sahnelemeye başladığı 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' ve 'Ayak Bacak Fabrikası' adlı oyunlarına geçen hafta sonu basın mensuplarını davet etti. Oyunlar, yerel ve ulusal basın tarafından beğeniyle izlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2023-2024 tiyatro sezonunda sahnelemeye başladığı "Düdüklüde Kıymalı Bamya" ve "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunlarına geçen hafta sonu basın mensuplarını davet etti.

Ekim ayı başında yeni sezon oyunlarına başlayan Şehir Tiyatroları, oyunların gösterimlerini kapalı gişe sürdürürken basın çalışanlarını unutmadı ve geçen hafta sonu 24 Kasım Cuma günü "Düdüklüde Kıymalı Bamya" adlı oyuna 25 Kasım Cumartesi günü de "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyuna basın mensupları ve televizyon çalışanlarını davet etti.

Her iki oyuna da katılan Eskişehirli yerel gazete ve televizyon çalışanlarının yanı sıra Birgün Gazetesi, Milliyet Grubu, KRT ve Habertürk televizyonlarının da aralarında bulunduğu ulusal basın kuruluşları ile yazar ve eleştirmenlerde oyunlara davetli olarak İstanbul'dan geldiler ve beğeni ile izlediler.

Eskişehirli tiyatroseverlerin doldurduğu salonlarda, basın galasına katılan yerel ve ulusal basın mensuplarından övgüler eşliğinde tam not alan Şehir Tiyatroları, farklı ve nitelikli repertuvarı ve yeni oyunları ile sezon sonuna kadar izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.