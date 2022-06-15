Eskişehir 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği sona erdi

AA - Emrah Yaşar - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Eskişehir 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği sona erdi

Eskişehir Kent Konseyi, Kültür Sanat Çalışma Grubu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları paydaşlığında düzenlenen 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği ödül töreniyle tamamlandı.

Eskişehir Kent Konseyi, Kültür Sanat Çalışma Grubu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları paydaşlığında düzenlenen 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği ödül töreniyle tamamlandı.

Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, bu yıl usta tiyatrocu merhum Rasim Öztekin anısına organize edilen şenlikte 15 kategoride ödül verileceğini bildirdi.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ise amatörlüğü dahil 60 yıldır mesleğini icra ettiğini belirterek, ödüle layık görülen öğrencileri kutladı.

Rasim Öztekin Özel Ödülü "Sevgili Doktor" oyunundaki Nina rolü ile Özel Atayurt Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Kaymaz'a, "En İyi Oyun Ödülü" ise "Türkmen Düğünü" ile Atatürk Lisesi ekibine verildi. Diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.

Genç tiyatrocu adayları ödüllerini, usta oyuncular Zihni Göktay ve Renan Bilek ile Rasim Öztekin'in eşi Esra Öztekin'den aldı.

Zihni Göktay, ödül töreni sırasında genç müzisyenlerle "Lüküs Hayat" şarkısını söyledi.

Ödül törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Kültür Sanat

Rasim Öztekin Kent Konseyi Eskişehir Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title