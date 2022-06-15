Eskişehir 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği sona erdi

Eskişehir Kent Konseyi, Kültür Sanat Çalışma Grubu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları paydaşlığında düzenlenen 8. Liselerarası Tiyatro Şenliği ödül töreniyle tamamlandı.

Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, bu yıl usta tiyatrocu merhum Rasim Öztekin anısına organize edilen şenlikte 15 kategoride ödül verileceğini bildirdi.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ise amatörlüğü dahil 60 yıldır mesleğini icra ettiğini belirterek, ödüle layık görülen öğrencileri kutladı.

Rasim Öztekin Özel Ödülü "Sevgili Doktor" oyunundaki Nina rolü ile Özel Atayurt Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Kaymaz'a, "En İyi Oyun Ödülü" ise "Türkmen Düğünü" ile Atatürk Lisesi ekibine verildi. Diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.

Genç tiyatrocu adayları ödüllerini, usta oyuncular Zihni Göktay ve Renan Bilek ile Rasim Öztekin'in eşi Esra Öztekin'den aldı.

Zihni Göktay, ödül töreni sırasında genç müzisyenlerle "Lüküs Hayat" şarkısını söyledi.

Ödül törenine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.