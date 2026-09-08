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Eski cami korundu, yenisi ibadete açıldı

Eski cami korundu, yenisi ibadete açıldı
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Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde, 1972 yılında inşa edilen eski cami korunurken, köyün ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla yapılan yeni cami törenle ibadete açıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde, 1972 yılında inşa edilen eski cami korunurken, köyün ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla yapılan yeni cami törenle ibadete açıldı.

Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde, yapımı tamamlanan Ertuğral Köyü Camii için açılış töreni düzenlendi. Programa köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan konuşmalarda, yeni caminin köye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından dualar edilerek caminin resmi açılışı gerçekleştirildi. Programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla manevi atmosfer yaşadı. Köyde 1972 yılında inşa edilen eski caminin, zaman içerisinde yıpranması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması üzerine yeni cami yapılmasına karar verildi. Tarihi ve manevi değeri bulunan eski cami korunurken, köyün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa edilen yeni Ertuğral Köyü Camii hizmete açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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