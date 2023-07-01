Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde her yıl Kurban Bayramının üçüncü günü düzenlenmesi planlanan Kültür ve Sanat Günü renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte eşeğe saman balyası yükleme yarışması ve diğer etkinlikler düzenlendi. Gecede Litvanya'lı Fotoğraf Sanatçısı Janas Kaminskas da küçük bir gösteri yaptı.

Eşeğe saman balyası yüklemek için kıyasıya yarıştılar

Bayram etkinlikleri renki görüntülere sahne oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde her yıl Kurban Bayramının üçüncü günü düzenlenmesi planlanan Kültür ve Sanat Günü renkli görüntülere sahne oldu

Otaköy Mahalle Köy Yaşam Merkezi önünde yapılan Kültür ve Sanat Günü etkinliğinin gündüz bölümünde, köy yaşam merkezine yörük çadırları kuruldu. Ardından eski çorap yarışması, eşeğe saman balyası yükleme yarışması, eski elbiseye yama yapma yarışmaları düzenlendi. Etkinliklerin resmi programı akşam saat 20 30 yapıldı. 20: 30 daki etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Gün içinde başlayan eşeğe saman balyası yükleme yarışmasında finale kalan Veysel kahraman ve Kemal Kırdal yarıştı. Yarışmayı Veysel Kahraman kazandı.

Eşeğe saman yükleme yarışması önce eşekler balya yüklemeye hazır hale getiriliyor, yükleme ipleri kontrol ediliyor. Balyalar yüklendikten sonra yaklaşık 15 metre uzunluğundaki parkur eşekle beraber yürünüyor. Ardından yükleme yerine tekrar dönülüyor. Eşeklerden yük boşaltılıyor. Yarışmacı yeniden bitiş noktasına koşuyor. Burada daha önceden hazırlanan çam tomruğunun üstüne çıkıyor. Oradan hedefteki balonlar lastik sapan ile vuruluyor. Balonu ilk vuran yarışmayı kazanıyor.

Etkinlikler kapsamında Kültür ve Sanat Gününe destek veren sponsorlara ve kurum temsilcilerine mahalle muhtarlığı tarafından plaket verildi.

Gün içinde düzenlenen yarışmacılara keçeden yapılmış kepenek, anahtarlı gibi hediyeler takdim edildi. Gecede Keçeden yapılmış özel kepenek açık arttırma ile satıldı. Kepeneği 10 Bin lira veren Kemal Dalmaz satıl aldı. Gecede Litvanya'lı Fotoğraf Sanatçısı Janas Kaminskas ta küçük bir gösteri yaptı.

Gece Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve mahalle halkı tarafından oluşturulan halk oyunları grubunun gösterileri ile son buldu.