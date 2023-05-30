Erzurumlu Yazar İsrafil Çakır Polisiye Roman Dalında Ödül Aldı

Edebiyat dünyasının keşfedilmemiş madenlerini ortaya çıkarma ilkesi ile yol alan Altın Kalem Ödülleri, bu yıl Altın Yazar ve Altın Kitap kategorilerinde görkemli bir törenle sahipleriyle buluştu. Erzurumlu yazar-eğitimci İsrafil Çakır polisiye roman dalında "Maun Kırmızılı Kapı" kitabıyla ödül aldı.

Erzurumlu yazar-eğitimci İsrafil Çakır polisiye roman dalında "Maun Kırmızılı Kapı" kitabıyla ödül aldı.

Edebiyat dünyasının keşfedilmemiş madenlerini ortaya çıkarma ilkesi ile yol alan Altın Kalem Ödülleri, bu yıl Altın Yazar ve Altın Kitap kategorilerinde görkemli bir törenle sahipleriyle buluştu.

Mihrabat Korusu'nda 3.sü gerçekleşen törende roman, şiir, deneme, gezi, çocuk, sağlık gibi birçok kitap türünde yazarlara Türkiye'nin önemli isimleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Erzurumlu yazar-eğitimci İsrafil Çakır polisiye roman dalında "Maun Kırmızılı Kapı" kitabıyla ödül aldı.

Yazar İsrafil Çakır yaptığı açıklamada almış olduğu ödülden dolayı mutlu olduğunu belirterek; "Türkiye'de istenen sayıda roman yazılmıyor. Hele hele polisiye romanda sayı çok düşük. Erzurum'da ise bu türde benim bildiğim kadarıyla roman yok. Kitabımın edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmiş olması önemli elbette. Aldığım bu ödül yeni romanlar için bana teşvik olacak." dedi. - ERZURUM