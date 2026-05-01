Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, medeniyetlerin yükselişinde, devletlerin kalkınmasında ve milletlerin geleceğe umutla yürüyüşünde emeğin yerinin her zaman önemli olduğunu belirtti.

Tarlasında, atölyesinde, hastanesinde, okulunda ve şantiyesinde ter döken her işçi ve çalışanın bu ülkenin gerçek mimarı olduğunu ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışanlarımızın kazanılmış haklarını, onurlu yaşam taleplerini ve kardeşlik bilincini bir kez daha dile getirdiğimiz kadim bir buluşmadır. Bu gün emekçiyi yücelten, dayanışmayı derinleştiren ve toplumsal huzurun zeminini güçlendiren değerlerin hatırlanmasıdır. Devletimiz, her dönemde olduğu gibi bugün de çalışanların yanında olmaya, haklarını korumaya ve yaşam kalitelerini yükseltmeye kararlıdır. Bu kararlılık, yalnızca bir söz değil, ortaya konulan eserler ve hayata geçirilen hizmetlerle her gün yeniden ispatlanan bir taahhüttür. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehrimizin emekçileri olmak üzere, aziz milletimizin tüm çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum."