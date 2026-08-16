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Erzurum Kültür Yolu Festivali İlk Gününde Renkli Görüntülerle Başladı

Erzurum Kültür Yolu Festivali İlk Gününde Renkli Görüntülerle Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalde sergiden konsere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere birçok faaliyet halkla buluşuyor.

Festivalin ilk gününde Erzurum Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ile "Yaşayan Miras: Erzurum" sergilerinde Osmanlı dönemine ait eserler ile kentin geleneksel sanatları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca müzede somut olmayan kültürel miras unsurlarından geleneksel dokuma kültürünün ele alındığı "Yaşayan Miras Söyleşisi: Cicim ve Zili Dokumaları" programı ve Tespih Atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çifte Minareli Medrese'deki "Kadim İzler" sergisinde Anadolu'nun kültürel ve sanatsal birikimini yansıtan eserlerle ilgili ziyaretçiler bilgilendirildi. "FotoMaraton Erzurum" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleriyle de amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları bir araya getirildi.

Kentin görsel hafızasına katkı sunulması hedeflenen programda katılımcılar, belirlenen temalarda kentin tarihi, kültürel ve mimari yapılarını fotoğrafladı.

Yoğun ilgi gören festival kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç, Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

İlk gün düzenlenen bazı etkinliklere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Erzurum Valisi Aydın Baruş da katıldı.

Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin gerçekleştirileceği festival, 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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