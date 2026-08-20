Haberler

Buray'dan Erzurum'da Unutulmaz Konser

Buray'dan Erzurum'da Unutulmaz Konser
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan şarkıcı Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde müzikseverler coşku dolu anlar yaşarken, festival 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan şarkıcı Buray, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Miting Alanı'nda konser veren Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Buray'ın performansıyla coşkunun arttığı gecede katılımcılar, müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, konser, söyleşi ve sergilerin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı

Maç biter bitmez müjdeyi verdi
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın makam aracıyla zincirleme kazaya karıştı

Manifest çıkışıyla gündem olan Başkan zincirleme kazaya karıştı

Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş