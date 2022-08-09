Erzurum haber... Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi Erzurum haberi: Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi. İlçenin Nişantaşı Mahallesi'ndeki bir alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı. Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken cep telefonuyla kaydedildi. İzlendiklerini fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu. Hüseyin Çavga, AA muhabirine, yaylaya çıkarken kayalıklarda gezen keçileri görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Keçiler çok güzel, yaban hayatının korunması ve gözlenmesi gerekiyor." dedi. Kültür Sanat AA / İlhami Erkılıç Nişantaşı Şenkaya Erzurum Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Erzurum haber... Erzurum'da yaban keçileri görüntülendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.