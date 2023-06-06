Erzurum Devlet Tiyatrosu İspir ilkokul öğrencileri için sahne aldı

Erzurum Devlet Tiyatrosu, İspir ilçesindeki ilkokul öğrencileri için "Canlanan Masallar" oyunuyla sahne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibi de Erzurum ilçelerinde gerçekleştirdikleri turne kapsamında "Canlanan Masallar" adlı çocuk oyununu burada öğrencilerle buluşturdu.

Umut Uğur'un yazdığı ve Fatih Topçuoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı ilgi çekici, komik, karmaşık ve bir o kadar da eleştirel bir anlatımla sahnelenen oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Kaya, etkinlikte, oyunun öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını belirterek, "Öğrencilerimizin günümüzün en büyük sorunlarından biri olan bilgisayar oyunlarının kıskacından ve sığ dünyasından uzaklaşmaları, hiç tanımadıkları masal kahramanları ile tanışmaları adına çok faydalı bir oyun oldu." dedi.

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