Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu

Erzurum'da 'Yaşayan Değerler' Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi

Erzurum'da 'Yaşayan Değerler' Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Yaşayan Değerler' projesi, bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara sosyal destek sağlıyor. Proje, bu yıl da devam edecek ve devletin imkanlarıyla yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Yaşayan Değerler" projesi kapsamında, bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara her alanda destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yaşlı Destek Programı tarafından finanse edilen "Yaşayan Değerler" projesinin, bu yıl da devam etmesi için imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Çifti ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projenin protokolünü imzaladı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında görevlilerin, 65 yaşını dolduran ve yeterli geliri olmayan bakıma muhtaç kişilerin evlerine gittiğini belirterek, 65 yaş üstü vatandaşların temizlik, sıcak yemek ile kişisel bakım gibi ihtiyaçlarının karşılandığı söyledi.

Yaşlılara psikososyal ve medikal desteklerin verildiğini ve sağlık taramalarının yapıldığını aktaran Çiftçi, "Bu hizmetlerin altında, muhterem Cumhurbaşkanımızın imzası ve iradesi var. Pandemi döneminde batı ülkelerinde yaşlılar ölüme terk edilmişti. İtalya'da, Avrupa'daki görüntüleri hepimiz gördük ama Türkiye'de, memleketimizde hiçbir gün görmüşümüz ölüme terk edilmedi ve yaşatılmaları için devletimiz tüm imkanları seferber etti." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de yaşlıların kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Yaşayan değerler olan yaşlılara, sosyal devlet olma gereği sahip çıktıklarını anlatan Sekmen, "Cumhurbaşkanımızın, 'yaşayan değerlere sahip çıkalım, onların ihtiyaçlarını gözetip onları mutlu sıcak yuvada misafir edelim' diye bizzat katkı ve önerileriyle, ilimizin Valisi ve bizler böyle proje başlattık. Proje 5-6 yıldır uygulanıyor, bundan sonra da devam edecek. Hükümetimizin projeye 1 milyon 750 bin Türk Lirası desteği var. Bunun en az 10 katını da bizler destek vereceğiz." diye konuştu.

Sekmen, hizmetlerden yaşlılar ve muhtarların çok memnun kaldığını belirterek, proje kapsamında yaşlıların her türlü ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Programda, yaşlılar da Sekmen'e şiir ve türküler okuyarak teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
img

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
img

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
img

Yapılan son zamma isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

Son Dakika Haberleri

Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 13-14 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limiti ne kadar, kaç milyon euro 2025? ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ocak Altındağ, Şereflihisar, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.