Haberler

Türkiye Yüzyılı Maarif modeli sahnede hayat buldu

Türkiye Yüzyılı Maarif modeli sahnede hayat buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Erzurum ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneledi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, modelin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklediğini vurguladı.

Erzurum'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden den oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Erzurum ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneleyerek izleyenlere unutulmaz bir kültür şöleni sundu.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de destekleyen bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran bireyler değil; duruşları, zarafetleri ve çok yönlü kişilikleriyle topluma rehberlik eden rol modeller olduğunu vurgulayan Ekici, sahnelenen gösterinin bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Kentimizin farklı okullarında görev yapan öğretmenlerimizin özveriyle hazırladığı halk oyunları gösterisi, katılımcılardan büyük beğeni alırken kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkı sundu" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Fit görünümüne yorum yağdı

62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Formu herkesi şaşırttı
İsviçre Alpleri değil Türkiye! Yaz ortasında kış hüküm sürüyor

İsviçre Alpleri değil Türkiye! Yaz ortasında kış hüküm sürüyor
İran ile mutabakat zaptını imzalayan Trump: Bu kolay değildi

110 gün sonra gelen imza! Tek cümlesiyle her şeyi anlattı
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü, ülke ayaklandı
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

Dünya bu sevinci konuşuyor! 52 yıllık hasreti böyle bitirdiler
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı

Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı