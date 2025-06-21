Erzurum'da Öğrenciler Tarihi Atmosferde Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı

Erzurum'da Öğrenciler Tarihi Atmosferde Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Gazi Ortaokulu, Erzurum Kalesi önünde düzenlenen geleneksel mezuniyet töreninde halk ozanlarıyla unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşarken, kültürel değerler ön planda tutuldu.

ERZURUM'da Osman Gazi Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonunda farklı bir mezuniyet törenine imza attı. Tarihi Erzurum Kalesi önündeki törende, halk ozanları öğrencilere sazlı sözlü türküler söyledi. Öğrenciler, tarihi atmosferde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Erzurum'da kış gecelerinin geleneksel eğlencesi olan aşık atışmalarına ev sahipliği yapan Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi, bu kez mezuniyet kutlamasına sahne oldu. Kıraathanede sahne alan aşıklar Mevlüt Mertoğlu ve Rahim Sağlam, ortaokulu tamamlayarak liseye geçen öğrenciler için özel türküler seslendirdi. Palandöken ilçesinde Osman Gazi Ortaokulu yönetimi, bu yıl mezun olan 120 öğrenciye kültürel değerlerle harmanlanmış anlamlı bir tören düzenledi. Programda ozanların yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de şiirler ve türküler okuyarak duygu dolu anlar yaşadı. Aşıklar, karnesi zayıf olan öğrencilere ise sabır ve umut temalı türkülerle moral verildi. Törende geleneksel ezgiler eşliğinde halaylar çekildi, türküler hep bir ağızdan söylendi. Törenin ardından Erzurum Kalesi önüne çıkan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet heyecanını tarihi bir ortamda yaşadı.

'ÇOCUKLARIMIZI KÜLTÜREL DEĞERLERLE UĞURLUYORUZ'

Osman Gazi Ortaokulu Müdürü Fevzi Demir, öğrencilerine bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar dileyerek, " Eğitim, beşikten mezara kadar süren bir yolculuktur. Biz de bu özel günde çocuklarımızı kültürel bir atmosferde uğurlamak istedik. Halk ozanlarımızın sazlarıyla, sözleriyle bu anı unutulmaz kıldık. Öğrencilerimizin gözlerindeki sevinç her şeye değer" dedi.

'KÜLTÜREL BİR MİRAS'

Törene katılarak öğrencilere diplomalarını veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise "Amacımız çocuklarımıza sadece bir diploma değil, aynı zamanda kültürel bir miras da sunmaktı. Aşıklık geleneği bu coğrafyanın önemli bir değeri ve yeni nesillerin de bunu tanımasını arzu ediyoruz" diye konuştu. İlk kez bir halk ozanını canlı dinlediğini belirten mezun öğrencilerden Meryem Ay, "Çok mutluyum. Bence alışılmışın dışında bir etkinlikti. Hem eğlendik hem de yeni şeyler öğrendik. Hocalarımıza ve bu güzel programı hazırlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.