Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' Projesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen 'İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis' eTwinning projesi kapsamında Tiflisli öğrenci ve öğretmenlere kentin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

Erzurum'da "İki Şehrin Hikayesi Erzurum-Tiflis" eTwinning projesi kapsamında misafir edilen Tiflisli öğrenci ve öğretmenlere, kentin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı.

İbrahim Hakkı Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Ayşe Kiraz ile proje ortağı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Dönser Uzunget, Erzurum ile Tiflis arasında kültür köprüsü kurmak ve bu şehirlerin tarihi ile doğal güzelliklerini öğrenmek amacıyla "İki Şehrin Hikayesi" Erzurum Tiflis eTwinning projesini hayata geçirdi.

Mayıs ayında Tiflis'e giden proje öğretmenleri, öğrenciler ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'una, projenin kurucu ortağı LEPL Tbilisi N207 Public School öğretmen ve öğrencilerince iki gün boyunca şehrin tarihi ve kültürel varlıkları gezdirilerek tanıtıldı.

Proje kapsamında Tiflis'ten, Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesine gelen öğretmen ve öğrencileri de İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu, eğitim camiasından yetkililer ve lise müdürü Ayhan Saraçoğlu karşıladı.

Öğretmenler Kiraz ve Uzunget'in ilk olarak Palandöken Dağı'nı gezdirdiği misafirlere, daha sonra Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi ve Tepsi Minare, Çifte Minareli Medrese ve çevrede bulunan diğer tarihi eserler ve mekanlar tanıtıldı.

Erzurum'un geleneksel el sanatları ve kültürel öğelerinin hazırlandığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsündeki atölyeleri de gezen misafirler, buradaki atölyelerde hazırlanan ehram, bardız kilimi ve Oltu taşı gibi takı ve tasarımlara ilgi gösterdi.

Enstitüde konuşan Gazioğlu, yapılan geziler sayesinde öğretmen ve öğrencilerin iki şehrin kültürel öğelerindeki geleneksel el sanatları ve yemeklerindeki benzerlikleri yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Misafirlerin kentten mutlu ayrıldıklarını ifade eden Gazioğlu, "Proje Erzurum ve Tiflis şehirleri arasında hem kültür hem gönül köprüsü kurulmasına, dostlukların pekiştirilmesine ve yeni işbirliklerinin yapılmasına vesile olmuştur. Projede emeği geçen öğretmenler Kiraz ve Uzunget ile öğrencilerine teşekkür ederiz." dedi.

Daha sonra misafirlere Atatürk Üniversitesinin Ata Buz Heykel Müzesi ile Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi gezdirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

İki Şehrin Hikayesi Erzurum Kültür Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Bakmadan Geçme

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title