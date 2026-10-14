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Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde depolardaki eserler sanat bahçesinde sergilendi

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Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde depolardaki eserler sanat bahçesinde sergilendi
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Yakutiye'deki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesinde, depolarda tutulan çalışmaların sergilendiği sanat bahçesi açıldı. Okul Müdürü Ümit Gergit, Erzurum'da bir ilki yaptıklarını ve bazı eserlerin iklim şartları nedeniyle tekrar kapalı alana alınacağını söyledi.

Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde "Sanat insanı insana, doğayı doğaya, geleceği bu güne bağlar" sloganıyla bir 'sanat bahçesi' açıldı.

Yakutiye ilçesi Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesinde depolarda tutulan çalışmalar görücüye çıktı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, hem Güzel Sanatlar Fakültesi hem de kendi okullarında depolarda saklanan eserleri okul bahçesinde sergilediklerini belirterek, "Erzurum malum kış memleketi. Bazı eserleri iklim şartları nedeniyle tekrar kapalı alana alırız. Bunun dışında resim bölümü öğrencilerimizi için bir atölye olacak hem de sanat bahçesi görevi yapacak. Erzurum'da bir ilki yaptık" dedi.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Bahçesi'nin açılışına protokol üyeleri, öğretmenler ve yöneticilerle öğrenciler katıldı. Açılış öncesi öğrenciler müzik konseri verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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