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Erzurum'da 'Evliya Çelebi'nin İzinde Erzurum' Fotoğraf Yarışması

Erzurum'da 'Evliya Çelebi'nin İzinde Erzurum' Fotoğraf Yarışması
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Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Kulübü, üniversite öğrencileri arasında Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla 'Evliya Çelebi'nin İzinde Erzurum' temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma, 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 12 Mayıs'ta ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Erzurum'da tarihi ve kültürel mirası görünür kılmak amacıyla üniversite öğrencileri arasında " Evliya Çelebi'nin İzinde Erzurum" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Kulübü'nce 30 Nisan-7 Mayıs'ta düzenlenecek yarışma ile kentteki tarihi ve kültürel yapıların tanıtımına katkı verilmesi hedefleniyor.

Üniversitede örgün öğrenim gören öğrencileri kapsayan yarışmada, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de Erzurum bölümünde yer verdiği tarihi yapıların şu anki durumları fotoğraflanacak.

Yarışma ile öğrencilerin Seyahatname'yi okuyup kültürel öğrenme deneyimi kazanması da hedefleniyor.

Öğrencilerin cep telefonu ve profesyonel fotoğraf makinesi olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacağı organizasyonun ödül töreni 12 Mayıs'ta düzenlenecek.

Yarışmada 1'inci tam, 2'nci yarım, 3'üncü ise çeyrek altınla ödüllendirilecek ve biner liralık 3 mansiyon, 4 de sergileme ödülü verilecek.

Sanat Tarihi Kulübü Başkanı Hasan Tahsin Yavilioğlu, yarışmanın sadece üniversite öğrencilerini değil şehir kültürünü de doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname, Erzurum'un tarihi kimliğini anlamamızda eşsiz bir kaynaktır. Bu yarışmayla öğrencilerimiz hem bu önemli eseri okuyor hem de o dönem anlatılan yapıları fotoğraflayarak günümüz Erzurum'unun kültürel sürekliliğini gözler önüne seriyor. Yarışmanın Erzurum'un tarihi kimliğinin korunmasına ve genç kuşaklarda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Kültür Sanat
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