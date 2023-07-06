Erzurum'da Engelli ve Yaşlılara Moral Etkinliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte engelli ve yaşlılara moral verildi. Etkinlikte müzik dinletisi, şiir okuma ve oyun havaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yapma imkanı buldular. Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, belediye olarak yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmetleri sürdürdüklerini belirtti. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ise Büyükşehir Belediyesinin engelli hizmetlerinde önemli işlere imza attığını vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Olimpiyat Parkı'nda engelli ve yaşlılara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi müzisyen grubunun sahne aldığı etkinlikte yaşlılar, şiir okuyup def çalarken engelli vatandaşlar ise oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Katılımcıların evlerinden getirdiği yiyecek ve içecekler ile piknik havasında geçen programa yaklaşık 100 kişi katıldı.

Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel ise kurum olarak her zaman hem yaşlılara hem de engellilere yönelik sosyal hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşlara belirli zamanlarda evde temizlik, kişisel bakım, kuaförlük hizmeti, psikolojik danışmanlık, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim eğitimi hizmetleri verildiği bildiren Temel, kentte bu hizmetlerden yararlanan 100 yaşlı birey olduğunu söyledi.

Sosyal etkinliklerle yaşlı ve engellileri topluma kazandırdıklarını dile getiren Temel, bu amaçla da moral etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ise Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında engelli hizmetlerinde önemli işlere imza attığını söyledi.

Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün son yıllarda engelliler için farkındalık etkinliklerine büyük önem verdiğini dile getiren Efe, "Bu önem neticesinde engellilerimiz, gündemden düşmemektedir. Bizim iddiamız şudur ki engelli insanların sorunları gündemde kaldıkça sorunlarının çözümüne ivedilik kazandırmaktadır." dedi.