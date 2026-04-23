Erzurum'da çocuklar gönlünce bayramlarını kutladı

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına renkli ve coşkulu geçti.

Kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı, ardından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programla devam etti.

İl protokolünün katıldığı programda konuşan Ekici, 23 Nisan'ın çocuklara emanet edilmiş müstesna bir gün olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri rahmetle andı.

Müzik konseri, şiirler, video gösterimleri ve "Saygının Işığı" adlı dans gösterileriyle devam eden programda, öğrencilerin "Urfa ve Maraş'ın yarım kalan gülüşlerini unutmayacağız" mesajı duygusal anlara sahne oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı