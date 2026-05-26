Erzurum'da 'arafalık' geleneği sürüyor

Kurban Bayramı'na bir gün kala Erzurumlu çocukların arife günü vazgeçmedikleri bir gelenek olan "arafalık toplama" devam ettiriliyor.

Erzurum'da çocukların asırlardır bayramı öncesinde 'arafalık' yani fındık, ceviz, şeker, lokum toplama geleneği bu Kurban Bayramı arifesinde de bütün heyecanıyla sürdürüldü. Kendine özgü gelenekleri ile günümüzde kısmen da olsa yaşatılmaya çalışılan arife günlerinde çocukların topladığı "arafalık" geleneği toplumsal dayanışmanın en zengin kültürünü yansıtıyor.

Erzurum kültürünün menbasını oluşturan paylaşma, yardımlaşma, dayanışma gibi hasletlerden meydana gelen "arafalık toplama" kültürü çocukların insani ilişkilerinde hayati bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Evlerde bayramlarda ikram edilecek şekerle birlikte çocuklara verilecek olan "arafalık" ayrıca ve mutlaka alınır. Çocuklarda güzel elbiselerini giyip ellerindeki poşetlerle ev eve dolaşıp arafalıklarını isterler. Sonra toplanan arafalıklar birlikte yenilir. - ERZURUM

