Erzincan Valisi Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda Çocuklarla Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda Çocuklarla Bir Araya Geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla konutunda çocuklar ve aileleriyle bayramlaştı. Çocuklara şeker ve harçlık veren Aydoğdu, geleneklerin önemine vurgu yaptı ve bayramlaşmanın kültürel değerleri yaşatmanın gerekliliğini dile getirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla konutuna gelen çocuklar ve aileleriyle bayramlaştı.

Kentte, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Valilik konutuna aileleri ile gelen çocuklar, Vali Aydoğdu'nun bayramını kutladı. Aydoğdu ise çocuklara şeker ve harçlık verdi.

Ziyarette, çocuklardan biri Aydoğdu'ya yanında getirdiği kemanıyla resital verdi.

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, çocuklara gelenek ve göreneklerin mutlaka öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Bayramların önemini vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Biz gelenek ve göreneklerimizi çocuklarımızı sözümüzle değil de hayatımızla yaşatmalıyız. Mesela bizim bayramlaşmalarımızda mutlaka büyüklerin eli öpülür. Büyükler de küçüklere gönüllerinden geçtiğince harçlık verir, şeker dağıtılır. Onun için bu kültürü bizim yaşatmamız gerekiyor. Komşuları ziyaret, küçüklerin, büyükleri ziyaret etmesi, o geleneği taşıması ve paylaşma duygusu, bu duygular bizim ana arterlerimizden birisidir. Bunları ne kadar canlı bir şekilde yaşatabilirsek geleceğe de o kadar emin adımlarla yürümüş oluruz."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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