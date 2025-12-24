Binkoç köyünün göç etmeyen leylekleri bu kışı da yuvalarında geçirecek

Erzincan'daki Binkoç köyünün Ada mezrasında yuva yapan ve sıcak diyarlara göç etmeyen iki çift leylek, yıllardır kış mevsimini de köylülerle geçiriyor.

Karasu Nehri kıyısında yer alan Ada mezrası, sahip olduğu doğal yapısı ve mikroklima özelliği sayesinde özellikle yaz aylarında angut, karabatak, balıkçıl, sakarmeke ve leylek gibi birçok kuş türüne yıl boyunca yaşam alanı sunuyor.

Uzun yıllardır ilkbaharda mezradaki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin büyük bölümü, yazı burada geçirdikten sonra havalar soğuyunca sıcak bölgelere göç ediyor.

"Leylekler köyü" olarak da bilinen bölgedeki iki çift leylek ise yıllardır bölgeden göç etmiyor. Kışı köylülerle geçiren leyleklerin yaşamlarını, yöre sakinleri de ilgiyle yakından takip ediyor.

"Yaz, kış hep buradalar, bir yere gitmiyorlar"

Köy sakinlerinden 52 yaşındaki Şadiye Demir, AA muhabirine, köylerinin leyleklerle anıldığını söyledi.

Evlerinin hemen yanı başındaki elektrik direğine yıllar önce yuva yapan leyleklerle komşu olduklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Leylekleri çok seviyoruz. Kışın da gitmiyorlar. Yaz, kış hep buradalar, bir yere gitmiyorlar. Leyleklerimiz yaklaşık 10 yıldır göç etmiyorlar ve burada duruyorlar. Onları çok seviyoruz. Bizlere herhangi bir zararları yok. Köyümüzün birçok direğinde leylek yuvalarımız var. Bazıları yavrularını büyütüp gidiyor, bazıları ise burada kalıyor. Evimizin hemen yanı başındaki direğe yuva yapan leylekler burada kalıyor ve hiç gitmiyor. Büyüttükleri yavruları uçup gidiyor ama onlar burada kalıyorlar."

"Kış aylarında Fırat Nehri'nden besleniyorlar"

Kemal Demir ise leyleklerle karşılıklı bir sevgi içinde yaşam sürdüklerini anlattı.

Leyleklerin hemen kapısının önündeki elektrik direğine yuva yaptığını ve yaklaşık 10 yıldır burada konakladığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"İkisi buradan hiç gitmiyorlar. Köyde bulunan başka leyleklerden de gitmeyenler var. Leylekler evimizin ve köyümüzün bir neşesi. Onları gördüğümüz zaman çok seviniyoruz. Leyleklerimiz gidince onları özlüyoruz ve yollarını bekliyoruz. Diğer leylekler havalar biraz ısındığında mart ayının 1-2 sinde buradalar. Cemre yere düştüğünde buradalar. Leylekleri seviyoruz, onlarda bizi seviyorlar o nedenle buradan ayrılmıyorlar. Bizlere çok alıştılar biz de onlara çok alıştık. Kış aylarında Fırat Nehri'nden besleniyorlar. Köyümüzde bulunan diğer leyleklerimiz 11'inci ayın ortalarına doğru gittiler ancak bizim leylekler bir yere ayrılmadılar."

Ali Doğan da leyleklere yaz kış komşuluk yaptıklarını ve onlara sahip çıktıklarından bahsederek, köylerine leylekleri görmek için çok sayıda ziyaretçinin de geldiğini belirtti.