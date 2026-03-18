Haberler

Erzincan'da valilik öncülüğünde ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçları ödendi

Erzincan'da valilik öncülüğünde ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçları ödendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayında Erzincan'da 'zimem defteri' geleneği kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borçları valilik öncülüğünde ödendi. Bu uygulama, esnaflar ve vatandaşlar arasında dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Erzincan'da ramazan ayında Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin mahalledeki bakkallara olan borcu valilik öncülüğünde ödendi.

Valilikten yapılan açıklamada, ecdadın emaneti olan "zimem defteri" geleneğinin kentte sürdürüldüğü belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yükünün hafifletilmesi için çarşı pazar gezilip??????? bakkallara gidildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşı pazar gezip bakkallarımızın kapısını çaldık. İstedik ki bu ramazan da ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yükü hafiflesin. Esnafımız defterleri açtı, isimler, rakamlar, yanına iliştirilmiş küçük notlar bir bir döküldü ortaya. Kimin borcu olduğunu sormadan, kimin ödediğini hissettirmeden o sayfaları birer birer karaladık. Borçlar silindi, defterler kapandı, iyilikler yerini buldu. Rabbim bu mübarek günlerde edilen her duayı ve iyilik için uzatılan her eli kabul eylesin. Gönül soframız her daim bu nezaketle dolsun."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

