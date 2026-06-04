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Tazelenme Üniversitesi Korosundan "Erzincan Türküleri" konseri

Tazelenme Üniversitesi Korosundan 'Erzincan Türküleri' konseri
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Korosu, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Erzincan Türküleri' konseri düzenledi. Koro şefliğini İlhan Akdeniz'in yaptığı etkinlikte, yaş almış bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımı vurgulandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Korosu tarafından hazırlanan "Erzincan Türküleri" konseri, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde koro şefliğini Öğretim Görevlisi İlhan Akdeniz üstlenirken, programın koordinasyonu Dr. Öğretim Üyesi Sevda Özütürker tarafından yürütüldü.

Programda konuşan Sevda Özütürker, Tazelenme Üniversitesinin yalnızca bir eğitim modeli değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenmeyi esas alan önemli bir toplumsal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır yaş almış bireylerin sosyal, kültürel ve akademik hayata aktif katılımını desteklediklerini ifade eden Özütürker, gerçekleştirilen faaliyetlerle üniversite ile şehir arasındaki bağın güçlendirildiğini kaydetti.

Konserde koro üyeleri tarafından Erzincan yöresine ait türküler ile Türk halk müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Programda ayrıca Davut Sulari, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek ve Turan Engin'e ait eserler de icra edildi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konser, final bölümünde seslendirilen potporinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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